中国汇市：CFETS人民币汇率指数小升，但仍在100关口下方运行

路透上海2月22日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月19日的人民币汇率指数为99.44，较前周微升0.21%，但较2014年底仍下跌0.56%；这亦是该指数公布以来首次出现连续两周在100关口下方，虽然整体波动仍相当有限。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为100.85和97.60，较前周分别上涨0.54%和0.48%，较2014年底则分别小升0.85%和贬值2.40%。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。

2月19日当周人民币兑美元 大涨0.75%，为连续五周反弹，其中上周一收盘创下2005年汇改来最大单日涨幅；当周美元指数 企稳反弹0.69%。若自2014年底计算，人民币兑美元已下跌4.85%，而美元指数仍有7.01%的累计升幅。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数， 随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

根据中国央行此前发布通知称，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至23:30。但收盘价确定时间仍为16:30不变。（完）

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