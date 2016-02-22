《香港报摘》--其他报纸重要消息2月22日

**明报**

--中原城市领先指数（CCL）上周五最新报130.58，较两周前的131.95下跌1%，与去年9月历史高位146.92比较，更已回落11.1%。中原集团主席施永青接受专访时认为，受累于经济及政治环境恶化，加上供应增加，香港住宅楼市已确认进入下行周期。他预测，未来一个多月发展商劈价卖楼去货，将引领CCL下月有机会跌至120水平，即较上周再跌8.1%。

**星岛日报**

--滙控行政总裁欧智华自2011年主政以来，集团股价不但未见任何起色，且近来更见低残不堪。为安抚投资者不满的情绪，《天空新闻》报道，欧智华去年度的退休金将降至37.5万英镑（约420万港元），较前年大减25万英镑，减幅达40%。

--去年获光大证券购入七成股权的新鸿基金融，表示内地资金不断来港投资，带来不少商机。虽然内地有收紧资金外流的迹象，行政总裁梁永祥指，本港的理财产品市场仍大有可为。该公司正不断开发新产品，包括推出以孖展买高息债券的服务，以及发展本身品牌的基金。

**苹果日报**

--中国电影市场增长惊人，不少上市公司皆有意「掘金」。十方控股 昨宣布转型电影投资，其行政总裁徐小明透露，初期公司只会专注以投资者身份，买入具潜力的电影版权及票房收益；长远则可能以委托拍摄方式，引入第三方资金，由公司主导投资项目。

**东方日报**

--香港证监会早前表示，监于市场愈来愈大及复杂，证监会正探讨改变现时进行市场监察的做法，研究可否直接在客户层面而非券商层面，识别相关买卖盘，以便更有效侦查潜在市场不当行为。现时除中国内地、印度有直接监察个人交易纪录外，国际市场已开始研究有关趋势。

--碧生源 宣布，董事会已议决建议自股份溢价中宣派特别股息，每股5港分。董事会认为，公司有足够现金流量派发特别股息，不会对财务状况造成重大不利影响。

**文汇报**

--香港政府周三公布财政预算案后，预料最快周四公布新财政年度卖地计划。业界估计，虽然碰上楼市「寒冬」，但政府为达到10年建屋目标，土地供应不会减少，新财年预测会推3万伙潜在供应，并维持年度供应约1.8万伙的目标，而新增土地中，分布于启德、中西区、鸭脷洲一带。虽然政府强调不会贱卖土地，但有测量师仍相当看淡，更下调全年地价走势，预测年内将再跌15%，较原来额外多跌5%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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