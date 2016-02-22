《交易视点》货币市场利率下行不多，台债短券承压--元大宝来证

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
路透台北2月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周三将公布1月外销订单及M2年增率，虽市场普遍预期台湾央行在首季、甚至第二季都下调利率来挽救疲弱经济数据，但货币市场利率下行幅度不大，短率承受较大压力。本周一将有2年券A05103进行标售，有助于市场对短券殖利率定价，除此之外，对于周五14天定存单利率也是观察重点，判断后续降息讯息，本周预估10年券105/4期 成交在0.84%-0.88%，五年券104/13期 则在0.50%-0.55%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24