《交易视点》货币市场利率下行不多，台债短券承压--元大宝来证

路透台北2月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周三将公布1月外销订单及M2年增率，虽市场普遍预期台湾央行在首季、甚至第二季都下调利率来挽救疲弱经济数据，但货币市场利率下行幅度不大，短率承受较大压力。本周一将有2年券A05103进行标售，有助于市场对短券殖利率定价，除此之外，对于周五14天定存单利率也是观察重点，判断后续降息讯息，本周预估10年券105/4期 成交在0.84%-0.88%，五年券104/13期 则在0.50%-0.55%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)