港报社评：三粗主义不除，股市沉疴难治--信报2月22日

内地股市暴起暴跌造成民怨载道之后，加上今年一月初实施的熔断机制不足一星期便紧急腰斩，中国证监会主席肖钢被免职的消息，经过近月来不断「谣传」、不断「否认」，终于得到官方证实。犹记得一月路透曾引述消息人士称，肖钢辞职以应对引致沪深股市自去年六月高位以来，市值蒸发逾五万亿美元（约三十三万亿人民币），中证监当时表示该报道与事实不符，要求路透更正。纸包不住火，前日内地官媒新华社公布，中共中央及国务院决定，正式免去肖钢的中证监党委书记及主席职务，同时任命农业银行董事长刘士余接替两职，但没有说明肖钢被免职的原因。

现在又有传闻指出，肖钢离任属正部级的中证监主席后，或会调任为同属正部级的国务院副秘书长，职务等同总理李克强的经济事务顾问。如此说法是否属实，根本不重要，在大众眼中，肖钢明显已遭问责。

尽管中央没解释肖钢被免职的原因，但一般估计必定跟「暴力救市失败」，以及「熔断机制魂断」这两大丢架事件有莫大关连，否则原本任期至后年年底才届满的肖钢，不可能黯然提早落马。肖钢三年前开始执掌中证监以来，除了落实「沪港通」之外，也曾经令A股走出低谷，于去年上半年透过杠杆（两融）等等，促使上证指数从三千多点，涨升至六月时逾五千点。

然而，去年七月陷入股灾，虽然出动国家队卯足了劲暴力救市，但成效不彰，A股总市值从高峰期的超过七十万亿元人民币，急降至约四十万亿元，股民欲哭无泪。同时于中央托市期间，中纪委在证监会先后揪出多只「内鬼」，查处了一系列涉官商勾结自肥的高官。

今年一月四日，内地A股市场推出由肖钢倡议的熔断机制，主观愿望是稳定市场，但客观效果不忍卒睹，短短四日内两度触发连续熔断导致停市，更创下A股史上最早收盘的纪录。这项弄巧反拙的新政策在一月八日被煞停，熔断机制本身也短命异常地魂断股海，并埋下肖钢仕途崩盘的伏线。他于一月中公开承认，股市异常波动，充分反映股市不成熟，监管有漏洞，中证监要深刻总结反思，吸取经验教训云云。肖钢这番话，显示他已堕入「龙颜不悦」的风暴眼。

现年五十七岁的肖钢终于被免职，当然可视作回应民怨的问责安排，此外，中央亦可藉此调整人事架构，企图化解今年经济发展势不可免的种种风险。可是问题却在于，撤换了一个肖钢，就能够把决策失误的坏影响减至最低甚至否极泰来吗？毕竟人人心知肚明，内地财金决策的实权牢牢掌握于中共高层手上，或许肖钢不是个称职的队长，不擅长打逆境波，但中国整体金融证券业的质素和投资者的水平，断非一两个官员的去留可以改变。

改革开放以来，中国无疑是富强起来，目前已位列全球第二大经济体，可惜当中存在着三大弊病，其一是粗犷发展，其二是粗暴干预，其三是粗糙管理，姑且合称之为「三粗主义」。

由于粗犷发展，中国富强的代价是严重污染，光以河北省为例，肺癌死亡率四十年间上涨三倍，扣除人口老龄化因素后，该省肺癌死亡率仍然上涨百分之一百八十，空气污染是元凶。粗暴干预的例子更加不胜枚举，单计A股的暴力救市，已把市场扭曲得后患无穷。

至于粗糙管理，那就来到了中证监能否因为换马而拨乱反正的问题。肖钢被免职，改由刘士余临时接任，真的在管理上就可立时带来可喜的崭新气象吗？要是偏好主宰一切的中央高层不摒弃粗犷发展与粗暴干预的长官意志，我们实在不敢乐观。

全国有超过一千万干部，有打之不尽的贪官、数之不尽的庸官，当然不乏干练的好官，这个如航母般的体制，在大海茫茫前行非常靠舵手，若长期「三粗主义」不除，运作制约不足，不管哪个职位换上哪个官员，莫说股市，整体经济亦沉疴难癒。

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