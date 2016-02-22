港报社评：轻纵暴乱祸首,就是伤害法治--文汇报2月22日

旺角暴乱的煽动者之一、「本土民主前线」发言人黄台仰昨日被警方拘捕。旺角暴乱对香港造成巨大伤害，对于黄台仰之流的暴乱组织者、煽动者，不仅要依法捉拿归案，更要依法严惩，绝不能心慈手软，否则后患无穷。今天暴徒能打警察、记者，明天还有什么人不能打；今天放过暴徒，明天暴徒会放过你？如果今天不严惩暴乱的罪魁祸首，明天香港就要再付出沉重代价。

年初一晚旺角暴乱发生前，「本土民主前线」以「声援」小贩为由，透过网络号召支持者到旺角集结。期间，黄台仰利用扩音器指挥示威者，令对抗行动不断升温，有人更挑衅警员，称「同你玩大佢」，随即部分暴徒冲向警方防线，暴乱正式拉开序幕，黄台仰是暴乱的始作俑者，不容抵赖。事后他接受电台访问时否认煽动暴乱，辩称只为「帮助小贩经营」，之后又发表录音说「宁为玉碎，不作瓦全」，随后失踪。事实证明，黄台仰一方面害怕承担罪责，砌词狡辩，企图逃避责任，另一方面，死心不息鼓动支持者暴力乱港，居心叵测。对于这样漠视法治、嚣张跋扈的狂徒，将其缉拿归案、尽快检控，是维护法治、彰显公义最起码和必需的执法行动。

所谓射人先射马，擒贼先擒王。对于违法暴力行为的组织者、煽动者，必须予以严厉的法律制裁，才能防止违法暴力事件层出不穷，变本加厉。可惜一直以来，本港暴力违法者大多数只获轻判了事，像对法治造成严重破坏的「占中」，其组织者、鼓吹者至今仍逍遥法外。对暴力姑息纵容，违法代价低微，结果挑战法治的行为更加肆无忌惮，黄台仰之流的激进分子更加得寸进尺，完全不把法律放在眼里，把冲击法治当作为鼓动、吸引支持者的手段，暴力事件愈演愈烈。此次旺角暴乱正是违法暴力长期没有得到必要惩罚的后果。

对暴徒仁慈，就是对善良者的残忍。中国古代有《东郭先生与狼》的故事，希腊伊索寓言有《农夫和蛇》的故事，两者都有异曲同工的警世含义，提醒世人丝毫不应该怜惜恶狼、毒蛇一样的恶人。善恶不分，滥施仁慈，怜悯恶人，仁善者就要被伤害。旺角暴乱的暴徒追打警察、记者，四处放火，有警员受伤倒地仍受到不停攻击，暴徒还不择手段阻碍消防员灭火，穷凶极恶、丧心病狂。如果再对违法暴力行为网开一面，放软手脚，香港的法治形同虚设、荡然无存，受害的不仅是当下的香港，香港的未来同样没有希望。

要防止旺角暴乱重演，广大市民必须充分认识事件的严重性，义无反顾齐声向暴力说不，强烈要求司法机关从严追究刑责，不仅要针对冲锋陷阵的暴徒，还要针对背后煽风点火、出谋划策的搞手，甚至包庇他们的政治团体。希望司法机构能够听到广大市民的忧虑，为香港的前途着想，对违法暴乱的组织者、参与者作出具阻吓性的判罚，扞卫香港尊重法治的核心价值，维护香港的繁荣稳定。

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