港报社评：对抗暴力须果断执法--星岛日报2月22日

旺角暴动爆发前，在现场站在车顶号召群众集结的本土民主前线发言人黄台仰，事后匿藏了十多天，昨日终于被警方破门入屋拘捕，并搜获一些可疑化学品与攻击性武器。他只是警队有组织罪案及三合会调查科（O记）「大搜捕」的目标之一，更多当晚参与暴动的激进分子料将陆续落网。警方对违法者穷追不舍，一个不放，必令他们不再心存侥幸，是遏止暴动重演的最有效方法，也是大多数市民的期望。 据保安局资料显示，年初二凌晨在街头掷砖、袭警以至纵火的参与暴动人士，人数逾七百人（实际人数可能更多），迄今被捕的共七十二人，其中四十四人已落案被控暴动罪。由于当晚警方调派人手不足，警力薄弱，处于捱打状态，当场拘捕的人不多。据了解 ，警队高层经检讨后，决定强势出击，张开罗网，全力蒐证及追捕漏网人士，将他们绳之于法。是次搜捕由精英单位「O记」策划和执行，可见警方对行动高度重视。 英国暴动后也有「大搜捕」 任何暴动事件，从社会心理学的角度，都是一种反秩序的集体行为，只要群众中有小撮人带头违法，更多人的胆子就大起来，不顾后果尽情捣乱，而且愈演愈烈，暴力不断升级。对维持治安的执法机构来说，即使未能当场加以遏制，事后也必须对违法者追捕到底，不能让他们轻易逃避法网，这样才可对同类行为起到阻吓作用，防止暴动卷土重来。 在西方国家，同样出现过暴动后，警方进行「大搜捕」的情况。英国于二○一一年夏天爆发严重骚乱，几个城市的街头成了战场，暴徒四出破坏、袭警及抢劫，警方疲于奔命。暴动平息后，警方迅即展开铁腕行动，凭借「天眼」录像及民众举报，四出搜捕施暴者，结果有二千二百多人被捕，遭起诉的以千计，一些地区的法庭要二十四小时审讯，快速对暴徒定罪。当时英国警方同样基于一个思维︰如果执法不果断，必留下暴乱的祸根，日后又会重燃、爆发。 警铁腕行动获公众支持 英国暴动的例子说明两点︰一是任何国家都不会容许破坏秩序和伤害他人的集体暴力行为，必会以最强的执法力量予以遏止；二是即使最民主自由的国家，也会爆发街头暴动，香港一些人为旺角暴乱开脱，振振有辞说「有暴政，才有暴力」，若然，又如何解释英国和其他西方民主国家如美国的严重骚乱？ 今次警方展开「大搜捕」的同时，还设立了一条报料热，让市民提供有关暴动当晚的种种证据，包括录像、相片和目击的实况等，据知市民反应十分踊跃，纷纷举报，可见激进分子的暴力行为已引起公愤，公众多数支持警方的拘捕行动，这跟占领期间的民情颇有相似之处。 暴力行为是一种社会「病毒」，执法不力，「病毒」就会滋生扩散，成为社会恶疾，而对抗暴力「病毒」必须靠果断执法，以及严明的司法制度。