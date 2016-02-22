版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 09:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆展现一些活力，因有定盘需求且日股上扬

0107GMT

* 美元/日圆升穿小时图上位于112.75的一目均衡基准线，据称有东京定盘需求。

* 日股日经指数今日表现也较佳。

* 美元/日圆稍早从112.35升穿一目均衡基准线至112.91。

* 113.00前方有卖盘，要突破必须仰赖日经指数上涨更多。

* 阻力位在113.00上方的113.35-40，周五高位是113.38

* 日线图上快速下降的一目均衡转换线位置113.12是最近不错的卖出水平。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐