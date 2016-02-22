《汇市简讯》美元/日圆展现一些活力，因有定盘需求且日股上扬

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
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* 美元/日圆升穿小时图上位于112.75的一目均衡基准线，据称有东京定盘需求。
* 日股日经指数今日表现也较佳。
* 美元/日圆稍早从112.35升穿一目均衡基准线至112.91。
* 113.00前方有卖盘，要突破必须仰赖日经指数上涨更多。
* 阻力位在113.00上方的113.35-40，周五高位是113.38
* 日线图上快速下降的一目均衡转换线位置113.12是最近不错的卖出水平。(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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