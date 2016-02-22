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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 09:28 BJT

永安期货：中国期指多头逐步占据上风

以下内容节选自2月22日的《期货日报》：

节后第一周，市场确认前期底部，连续上扬，呈现温和反弹走势，沪指涨至2800点之上，期指三个品种也有不同程度上扬，IF、IH及IC当周涨幅分别为1.1%、0.9%及2.2%。基差方面，由于时值交割周，期指近月合约贴水迅速收窄，但主力合约则表现不一，IH和IF负基差逐步缩小，IC负基差呈现扩大之势。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水70.8、30.5及211.7点。

主力持仓方面，IF、IH及IC持仓增减不一。IF多空主力双双减仓近3000手，净空持仓微减24手，降至1089手；与IF相反，IH多空主力均有所增仓，当周持仓分别增加4409手和5252手，净持仓再度翻空，净空为843手；IC多空主力持仓也出现不同程度增长，但多头增仓力度更为明显，最终使得当周主力多空持仓持平，净空持仓降为0。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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