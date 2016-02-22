永安期货：中国期指多头逐步占据上风

节后第一周，市场确认前期底部，连续上扬，呈现温和反弹走势，沪指涨至2800点之上，期指三个品种也有不同程度上扬，IF、IH及IC当周涨幅分别为1.1%、0.9%及2.2%。基差方面，由于时值交割周，期指近月合约贴水迅速收窄，但主力合约则表现不一，IH和IF负基差逐步缩小，IC负基差呈现扩大之势。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水70.8、30.5及211.7点。