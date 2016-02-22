永安期货：中国期指多头逐步占据上风

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自2月22日的《期货日报》：
节后第一周，市场确认前期底部，连续上扬，呈现温和反弹走势，沪指涨至2800点之上，期指三个品种也有不同程度上扬，IF、IH及IC当周涨幅分别为1.1%、0.9%及2.2%。基差方面，由于时值交割周，期指近月合约贴水迅速收窄，但主力合约则表现不一，IH和IF负基差逐步缩小，IC负基差呈现扩大之势。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水70.8、30.5及211.7点。
主力持仓方面，IF、IH及IC持仓增减不一。IF多空主力双双减仓近3000手，净空持仓微减24手，降至1089手；与IF相反，IH多空主力均有所增仓，当周持仓分别增加4409手和5252手，净持仓再度翻空，净空为843手；IC多空主力持仓也出现不同程度增长，但多头增仓力度更为明显，最终使得当周主力多空持仓持平，净空持仓降为0。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。