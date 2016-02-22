方正中期：多方信心增强，上期有色金属指数先抑后扬

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自2月22日的《期货日报》：
节后首周，国内大部分期货品种呈现上涨走势。2月18日国家统计局公布的数据显示，1月CPI同比增长1.8%，增速回升；PPI同比下降5.3%，连续47个月下滑。同时，受季节性和外部因素影响，1月出口再次下滑，进口形势短期内难以乐观。美联储1月会议纪要认为，美国经济不确定性在增加，经济前景有下行的风险。OECD将2016年全球经济GDP增长预期从去年11月的3.3%下调至3.0%。全周有色金属期货先抑后扬，铝、锡、锌涨幅居前。上期有色金属指数大幅回落后逐步反弹，全周小幅收跌，最终报收于2102点。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。