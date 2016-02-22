方正中期：多方信心增强，上期有色金属指数先抑后扬

节后首周，国内大部分期货品种呈现上涨走势。2月18日国家统计局公布的数据显示，1月CPI同比增长1.8%，增速回升；PPI同比下降5.3%，连续47个月下滑。同时，受季节性和外部因素影响，1月出口再次下滑，进口形势短期内难以乐观。美联储1月会议纪要认为，美国经济不确定性在增加，经济前景有下行的风险。OECD将2016年全球经济GDP增长预期从去年11月的3.3%下调至3.0%。全周有色金属期货先抑后扬，铝、锡、锌涨幅居前。上期有色金属指数大幅回落后逐步反弹，全周小幅收跌，最终报收于2102点。(完)