香港经济：经济动力更要倚赖内需推动--财政司长

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港2月22日 - 香港财政司司长曾俊华日前表示，政府提出的各类非恒常措施，除了为纾缓市民生活和和企业经营压力外，更重要是对本地经济有刺激作用。他认为，近年环球经济增长疲弱，香港经济动力更要依赖内需推动。
“回顾过去几年，我在预算案提出的一系列纾缓措施和税务调整，都为本地经济增长提供约1%的提振作用，”曾俊华称，不要少看这1%，它对于香港经济和就业市场，都具有重要的稳定作用。
曾俊华上周日发表网志撰文称，周三香港就会公布下年度的财政预算案。为筹备政府一年的预算，需时约数个月，同时涉及统筹各个政策局和部门的收入与开支，往往要在早一年的第二、第三季开始着手准备。但近年由于立法会经常出现拉布情况，令《拨款条例草案》的审议被拖延，亦变相令他们完成一年的预算后，随即就要开始为下年度预算作规划。（完）
欲浏览网志细节，请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。