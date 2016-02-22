香港经济：经济动力更要倚赖内需推动--财政司长

路透香港2月22日 - 香港财政司司长曾俊华日前表示，政府提出的各类非恒常措施，除了为纾缓市民生活和和企业经营压力外，更重要是对本地经济有刺激作用。他认为，近年环球经济增长疲弱，香港经济动力更要依赖内需推动。

“回顾过去几年，我在预算案提出的一系列纾缓措施和税务调整，都为本地经济增长提供约1%的提振作用，”曾俊华称，不要少看这1%，它对于香港经济和就业市场，都具有重要的稳定作用。

曾俊华上周日发表网志撰文称，周三香港就会公布下年度的财政预算案。为筹备政府一年的预算，需时约数个月，同时涉及统筹各个政策局和部门的收入与开支，往往要在早一年的第二、第三季开始着手准备。但近年由于立法会经常出现拉布情况，令《拨款条例草案》的审议被拖延，亦变相令他们完成一年的预算后，随即就要开始为下年度预算作规划。（完）

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