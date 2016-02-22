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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 09:32 BJT

东海期货：权重品种低迷，郑商所易盛农期指数短期压力加大

以下内容节选自2月22日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数延续了节前的振荡偏弱走势，截至2月19日，易盛农期指数报收于974.25点。

　　权重品种方面，菜粕上周振荡偏弱。虽然春节期间CBOT大豆小幅上涨，但是节后连豆粕振荡下跌，对菜粕形成拖累。后市需关注南美大豆产量情况，如果没有出现恶劣天气，南美大豆将再获得丰收，3月后随着上市压力集中释放，美豆可能再度下行，导致豆粕价格回落。加上低价加拿大菜粕陆续到港，届时菜粕价格也可能受到拖累出现回落。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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