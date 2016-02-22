金瑞期货：供应紧张预期重燃，或进一步推高短期沪锌价格

以下内容节选自2月22日的《期货日报》：

2月以来，伦锌在基本金属中表现偏强。节后第一周，沪锌经过小幅调整后延续节前涨势，上周五沪锌主力合约突破14000元/吨一线，刷新今年以来的高点。市场人气恢复及短期风险偏好上扬助力锌价企稳。伴随着海外矿山的停产减产行为，进口矿加工费TC逐渐走低，精矿供应紧张预期重燃，或进一步推高短期锌价。

总体上，今年进口锌精矿加工费快速下滑，原料紧张预期或向国内传导。2月国际年度加工费谈判在即，供应预期减少将有助于进一步推高锌价，伦锌有望冲击1800美元/吨一线。国内锌市受库存增加、现货贴水扩大、消费有待启动等因素制约，预计反弹至14500元/吨一线将面临阻力。(完)

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