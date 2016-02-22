金瑞期货：供应紧张预期重燃，或进一步推高短期沪锌价格

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自2月22日的《期货日报》：
2月以来，伦锌在基本金属中表现偏强。节后第一周，沪锌经过小幅调整后延续节前涨势，上周五沪锌主力合约突破14000元/吨一线，刷新今年以来的高点。市场人气恢复及短期风险偏好上扬助力锌价企稳。伴随着海外矿山的停产减产行为，进口矿加工费TC逐渐走低，精矿供应紧张预期重燃，或进一步推高短期锌价。
总体上，今年进口锌精矿加工费快速下滑，原料紧张预期或向国内传导。2月国际年度加工费谈判在即，供应预期减少将有助于进一步推高锌价，伦锌有望冲击1800美元/吨一线。国内锌市受库存增加、现货贴水扩大、消费有待启动等因素制约，预计反弹至14500元/吨一线将面临阻力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。