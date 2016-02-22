期货日报：铜价趋势性反弹根基不牢

自去年12月起，上期所铜库存便不断增加，最新数据显示，截至2月5日铜库存已升至241282吨，创下近半年来最高纪录。与此同时，COMEX铜库存也呈现持续上升态势，从去年平均2万余短吨的水平增至目前的6.8万短吨。虽然LME铜库存不断下跌，但全球铜库存整体表现为净流入。在库存没有消化的情况下，我国铜进口又在持续增加，原本在2月、3月开始的补库行为可能不会出现。在需求没有明显提振的背景下，国内铜市供应压力显而易见。(完)