期货日报：铜价趋势性反弹根基不牢

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下内容节选自2月22日的《期货日报》：
春节期间，国际金融市场剧烈动荡，欧美股市、有色金属以及原油纷纷下跌。伦铜自4720美元/吨高点一路跌至最低4430美元/吨。目前，随着股市止跌以及市场风险情绪不断释放，金融市场逐步趋于平稳，大宗商品价格开始振荡反弹。上周，伦铜基本围绕在4526—4615美元/吨区间内窄幅波动，国内外持仓均呈现明显下滑，资金持续流出。
自去年12月起，上期所铜库存便不断增加，最新数据显示，截至2月5日铜库存已升至241282吨，创下近半年来最高纪录。与此同时，COMEX铜库存也呈现持续上升态势，从去年平均2万余短吨的水平增至目前的6.8万短吨。虽然LME铜库存不断下跌，但全球铜库存整体表现为净流入。在库存没有消化的情况下，我国铜进口又在持续增加，原本在2月、3月开始的补库行为可能不会出现。在需求没有明显提振的背景下，国内铜市供应压力显而易见。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。