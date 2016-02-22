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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 09:41 BJT

期货日报：铜价趋势性反弹根基不牢

以下内容节选自2月22日的《期货日报》：

春节期间，国际金融市场剧烈动荡，欧美股市、有色金属以及原油纷纷下跌。伦铜自4720美元/吨高点一路跌至最低4430美元/吨。目前，随着股市止跌以及市场风险情绪不断释放，金融市场逐步趋于平稳，大宗商品价格开始振荡反弹。上周，伦铜基本围绕在4526—4615美元/吨区间内窄幅波动，国内外持仓均呈现明显下滑，资金持续流出。

　　自去年12月起，上期所铜库存便不断增加，最新数据显示，截至2月5日铜库存已升至241282吨，创下近半年来最高纪录。与此同时，COMEX铜库存也呈现持续上升态势，从去年平均2万余短吨的水平增至目前的6.8万短吨。虽然LME铜库存不断下跌，但全球铜库存整体表现为净流入。在库存没有消化的情况下，我国铜进口又在持续增加，原本在2月、3月开始的补库行为可能不会出现。在需求没有明显提振的背景下，国内铜市供应压力显而易见。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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