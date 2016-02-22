南证期货：严打走势，郑糖下跌空间有限

近期，原糖受多重因素影响偏弱振荡，郑糖亦冲高回落，底部盘整。不过，笔者预计，郑糖下跌空间有限，后期将有一波上涨行情。

春节过后，消费淡季来临，罐头、糖果等含糖食品的产量下降，下游消费增长放缓，加上外盘偏弱，郑糖承压。不过，国内减产事实已定，且政府严控走私，供应有一定收缩，5300—5400元/吨也到了国产糖成本线，郑糖后续下跌空间有限。因此，操作上建议暂且观望，长线可背靠5340元/吨轻仓入多。(完)