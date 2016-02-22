澳新汇市：澳新货币兑英镑受英国退欧担忧提振，兑美元窄幅波动

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
金属和铁矿石价格上涨支撑澳元。铁矿石是澳洲主要出口商品之一。
对英国可能退出欧盟的担忧给英镑带来沉重抛压，扶助支撑澳元和新西兰元。
“英镑周一开盘大幅下跌，因之前伦敦市长约翰逊表态支持英国退出欧盟，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso表示。
英镑兑澳元 跌近0.7%至1.9954，接近上周所及八个月低点1.9966。同样，英镑兑新西兰元一度跌至6月以来低位2.1383，最新报2.1500。
澳元和新西兰元兑日圆也收复失地，澳元兑日圆 涨0.4%报80.84日圆，较本月稍早所及低点反弹3日圆。新西兰元兑日圆 涨0.5%至75日圆。
新西兰元兑美元 持稳于0.6643，今日当地鲜有数据公布，投资者目光投向海外以寻找指引。(完)
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路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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