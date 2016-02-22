主要国家经济指标预测--2月23日****

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日(二) 0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0745 法国企业景气指数 2月 102 102 0820 台湾经常帐收支(亿美元) 第四季 -- 顺差196.7 0830 香港综合消费物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- +2.5% 0830 香港失业率 11-1月 -- 3.3% 0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 106.7 107.3 企业现况指数 112.0 112.5 企业预期指数 101.6 102.4 1400 美国CaseShiller 20个城市房价指数(较上年同期) 12月 +5.8% +5.8% 经季调房价指数(较前月) +0.9% +0.9% 未经季调房价指数(较前月) +0.1% +0.1% 1500 美国消费者信心指数 2月 97.0 98.1 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 532 546 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 2月 -- 正2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月22日(一) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 50.2 -- 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 50.3 49.9 服务业PMI 49.8 50.3 综合PMI 49.8 -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -0.4% -- (较上年同期) -5.3% -- 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 50.2 52.0 服务业PMI 55.1 54.7 综合PMI 53.8 -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -2.2% -2.2% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 51.0 52.0 服务业PMI 53.0 53.3 综合PMI 52.7 53.3 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 负17 负10 1330 美国全国活动指数 1月 正0.28 -- 1445 美国Markit制造业PMI 2月初值 51.0 52.3 (完)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。