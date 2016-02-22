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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--2月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    2月23日(二)
    0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季修正值       +0.3%      +0.3%
                (较上年同期)                                    +2.1%      +2.1%
    0745 法国企业景气指数                             2月         102        102
    0820 台湾经常帐收支(亿美元)                    第四季         --   顺差196.7
    0830 香港综合消费物价指数(CPI)(较上年同期)        1月         --       +2.5%
    0830 香港失业率                                11-1月         --        3.3%
    0900 德国IFO企业景气判断指数                      2月       106.7      107.3
                企业现况指数                                    112.0      112.5
                企业预期指数                                    101.6      102.4 
    1400 美国CaseShiller 20个城市房价指数(较上年同期) 12月      +5.8%      +5.8%
                          经季调房价指数(较前月)                +0.9%      +0.9%
                          未经季调房价指数(较前月)              +0.1%      +0.1%
    1500 美国消费者信心指数                           2月        97.0       98.1
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       1月         532        546
    1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数         2月         --         正2
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值
    
    2月22日(一)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         2月初值      50.2         --        
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       2月初值      50.3        49.9       
                     服务业PMI                                  49.8        50.3       
                     综合PMI                                    49.8         --        
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   1月     -0.4%         --       
                            (较上年同期)                       -5.3%         --       
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       2月初值      50.2        52.0       
                     服务业PMI                                  55.1        54.7       
                     综合PMI                                    53.8         --        
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         1月终值     -0.2%       -0.2%      
                                  (较上年同期)                 +0.3%       +0.3%      
               消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                -2.2%       -2.2%      
                                       (较上年同期)            +0.4%       +0.4%      
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     2月初值      51.0        52.0       
                     服务业PMI                                  53.0        53.3       
                     综合PMI                                    52.7        53.3       
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               2月      负17        负10       
    1330 美国全国活动指数                              1月    正0.28         --      
    1445 美国Markit制造业PMI                       2月初值      51.0        52.3       
    (完)

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