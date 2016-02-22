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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 12:36 BJT

台湾货币市场：短率持稳部分银行开始做跨月，短票市场资金多利率持平

* 短率大致持稳，部分银行开始做跨月
    * 短票利率持平，买票资金多
    * RP市场资金多偏向利率较高的公司债

     记者 罗两莎
    路透台北2月22日 - 台湾银行间月内短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天整体
市场资金没有上周那么宽松，有略为偏紧的迹象，但因多家大型银行都有资金供拆出，利率
变化不大。
    
    他们指出，今天小型银行拆借需求明显增多，但因市场资金不太宽松，拆款以到期续做
为主，部分大型银行开始做跨月。
    
    〞我们今天开始做跨月了，利率落在0.28%到0.35%之间。〞一位大型银行资调人员说。
    
    两位大型银行资调人员说，今天打电话找钱的人变多了，因手中有一些资金供拆出，因
而提供小型银行拆借，利率大致持稳，跨月利率落在0.28%至0.35%之间。
    
    但也有些银行资调人员表示，由于目前市场资金分配不均，且时值进入月底，资金有偏
紧的迹象，操作上比较保守。
        
 本地时间12:26                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      33.229                     33.561    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,315.68                  8,325.04    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.200%               0.200-0.260% 
   --一周拆款利率区间           0.200-0.320%               0.200-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.350%               0.230-0.340% 
    
    **短票利率持平**
    
    短票市场方面，大型票券商说，今天市场资金虽然不太宽松，但买票资金相当多，加上
周一的发票量不大，短票利率没有变化，大都落在0.35%。
    
    〞今天市场资金还好啊，买票的钱还满多的啦。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    他们指出，今天寿险公司和投信公司资金都不少，短票销售状况不错，利率则无太大变
化。
        
    今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大都持平于上日水准，大部分成交在
0.35%，少数成交在0.355-0.37%。 
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35
5%，前日0.347%；上日区间在0.34-0.40%，前日在0.30-0.39%；上日成交量140.1亿台币，
前日在119.65亿台币。
    
    周一央行定存单到期2,692亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，落点分别为：周二5,637.5亿、周三3,2
34.5亿、周四1,985.5亿及周五28亿。

    拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为21亿台币，累积至周日超额准备为5,
217亿台币、加计前期1%的超额准备为6,720亿台币。     
        
       
    **RP利率大致持稳**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员表示，今天除少数投信有小量提解之外，其
余包括寿险和银行的资金都尚属充裕，但资金多涌向利率公司债，以追求较高的收益。
    
    〞大家都要公司债，没办法啊，公债的利率实在太低了，微利时代大家都追求绝对收益
。〞一位大型证券商交易员说。
    
    大型票券公司交易员亦称，今天RP市场资金相当多，不论投信、寿险和银行都多钱，利
率则维持在上周水准。  
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平上日，短天期公债RP利率主要成
交在0.33-0.35%；公司债附买回利率则主要成交在0.43-0.45%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间略为拉大，短天期公司债附买回
利率落在0.30-0.38%，上日则在0.30-0.34%；短天期公债附买回利率落在0.25-0.33%，上日
则在0.25-0.30%。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)

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