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货币新闻 | 2016年 2月 22日 星期一 10:14 BJT

芝加哥期市：玉米期货接近三周高位，受美国农业部出口报告支撑

近月小麦合约 涨0.22%至每蒲式耳4.62-1/4美元，上周五收跌0.1%。

美国农业部预计玉米销售量超过100万吨，高于分析师预期。其对小麦和大豆销量的预期与分析师相符。

农业部分析师下周将对美国春季播种情况作预期，基于农户调查做出的预估将于3月发布。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 462.75 1.00 +0.22% +0.11% 470.75 45

CBOT玉米 368.00 2.50 +0.68% +0.68% 364.83 63

CBOT大豆 882.00 3.75 +0.43% +0.26% 875.57 59

CBOT稻米 $10.92 -$0.10 -0.91% +0.55% $11.09 46

美国原油 $29.88 $0.24 +0.81% -2.89% $30.36 50

汇率

欧元/美元 $1.111 -$0.003 -0.24% +0.02%

美元/澳元 0.716 0.002 +0.21% +0.10%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 王颖/李爽)

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