金属期市：伦铜上涨，因对中国需求的信心回升

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
上海期交所期锌 飙升3%；期铝 、期镍 和期锡 亦跳涨逾2%，扩大上周五尾盘的升势。
中国股市周一开高，投资人乐见周末有关证监会主席撤换的消息。
铁矿石价格大涨近5%，因中国钢铁产业显现复苏迹象。
租赁和医疗保健价格上升，提振美国1月核心消费者物价指数(CPI)增幅创近四年半新高，支持了对美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能一如预期在今年逐步加息的观点。
围绕全球经济放缓的担忧，将令投资者关注下周的初步压力指标，寻找有关欧美内需强韧能够维持经济增长，不惧新兴市场面临困境的迹象。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月16日当周，对冲基金和货币基金经理人加大对期铜的空头押注，增加了538口至7,672口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/戴素萍 审校 王颖)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。