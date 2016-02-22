金属期市：伦铜上涨，因对中国需求的信心回升

上海期交所期锌 飙升3%；期铝 、期镍 和期锡 亦跳涨逾2%，扩大上周五尾盘的升势。

中国股市周一开高，投资人乐见周末有关证监会主席撤换的消息。

铁矿石价格大涨近5%，因中国钢铁产业显现复苏迹象。

租赁和医疗保健价格上升，提振美国1月核心消费者物价指数(CPI)增幅创近四年半新高，支持了对美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能一如预期在今年逐步加息的观点。

围绕全球经济放缓的担忧，将令投资者关注下周的初步压力指标，寻找有关欧美内需强韧能够维持经济增长，不惧新兴市场面临困境的迹象。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月16日当周，对冲基金和货币基金经理人加大对期铜的空头押注，增加了538口至7,672口。(完)

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