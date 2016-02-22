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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 10:41 BJT

日本股市：日经指数早盘震荡上扬，日圆下跌扶助出口股削减跌幅

“股市和汇市彼此关注，”SMBC日兴证券的投资研究和投资者服务主管Chihiro Ohta表示，对冲基金等海外投资者为主要市场参与者。

防御类股表现出色，食品和药品类股受到追捧。

随着美元试探113日圆关口，出口类股开始收复失地。0146 GMT，美元兑日圆 报112.96日圆。

东证股价指数 涨0.3%至1,296.22点。JPX日经400指数 涨0.5%至11,741.82点。(完)

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