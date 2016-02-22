台湾债市：指标10年券殖利率微跌，等待午间标售结果

路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周一小跌，观望午间的两年券标售。交易员指出，市场多数已预期台湾央行3月将会降息，也已反应在公债行情，但首季经济表现不振继续较有利多方。

交易员指出，美国通胀强于预期，短券殖利率走升。不过周一盘初两年券105/3期公债发行前交易并未成交，市场对此期公债标售预期平平。

〞第一季经济还是不好，预期央行有降息的动作，但整体看来殖利率已经跌深且前端没办法向下走，所以公债还是区间整理，〞一位大型证券商交易员说。

台湾央行自去年9月开始已连续两度降息半码(0.125个百分点)，目前重贴现率在1.625%。

台湾央行周五稍晚发出新闻稿表示，欧洲和日本央行实施负利率是因为宽松策略并未增加放款。但台湾过去五年放款年增率平均达5.55%，台湾重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率仍有0.973%，因此尚有采行传统货币政策工具的空间。

台湾央行周一将代财政部标售两年期公债105/3 。路透调查显示，标售利率将在0.37-0.39%间，较去年7月14日的两年期公债标售利率的0.6500%大幅走跌。

交易员认为，短期内若是短率未见明显走低，则10年公债105/4期殖利率预料区间盘整的机会不小，大区间料在0.825-0.885%之间。初级市场标售气氛则因殖利率目前在低位，投资盘的意愿看来不高，但资金又有配置的需求，标售结果目前尚难臆料。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.84-0.86%。

美国较短期公债收益率周五上涨，因美国1月消费者物价报告强于预期，点燃对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息步幅可能较一些交易商预期更快的押注。公债指标10年期美债 升3/32，收益率跌1个基点，报1.748%

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