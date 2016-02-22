台湾汇市：台币早盘实质汇价随韩元走升，反应外资汇入及出口商抛汇卖需

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北2月22日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走升。交易员表示，由于早盘韩元止贬回升及台股表现一度强于预期，部分外资盘初偏向汇入且月底出口商抛汇卖需也有些提前出笼，带动台币早盘实质汇价趋升，惟油款等进口商逢低承接美元买盘进场、台股由红翻黑，令台币实质汇价升幅收敛，今日料暂在33.200上方稍作整理。
他们指出，至上周五外资已连四日买超台股达244亿台币，近期外资操作较偏向汇入，早盘外资仍旧持续汇入，但量能并不大，今日台北外汇早盘交投持稳，开盘一小时成交量1.07亿美元，交投观望后续外资汇入续航力道及台股后市。
〞有出口商提早出来，先卖先赢。〞一位公股银行交易员说。
台币早盘实质交易区间落在33.192-33.249；上日在33.261-33.305。
本地时间10:29，韩元兑美元 报1,231.8，上日收在1,234.4；台股加权指数 则跌0.28%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显收敛；目前一个月美元/台币远汇 报33.210/33.260，上日收在33.330。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.150-33.300
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。