中国新债：国开行周四将增发至多150亿元两期债，期限10及20年

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(25日)招标增发总额不超过150亿元人民币两期债，期限10年及20年期。
两期债分别为该行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率依次为3.74%和3.80%，10年期规模不超过120亿元，20年期至多30亿元。
具体发行条款如下：
2015年第18期增发、2016年第5债增发
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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元
期限/计息方式 固息金融债
招标时间 2月25日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 2月22日
起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25
分销期 2/26-2/29
上市日 3/2
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。