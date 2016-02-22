《路透晚报》--2月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》稳增长压力加大，中国供给侧结构改革政策摇摆不定

“供给侧结构改革”无疑是中国眼下最热门的词。但在经济下行压力加大的现实面前，其所赋予的政策选择似乎也显得摇摆不定。一方面，中国去年底的中央经济工作会议明确今年经济工作的主要任务是“三去一降一补”，究其核心都属收缩性政策；另一方面，稳增长的现实压力又使得1月出现天量信贷投放，投资提速，楼市刺激新政亦不断加码。

--《市场观察》中国逆周期调控和政策配合

中国央行2016年正式推出宏观审慎政策框架，将狭义信贷监管扩容到广义信贷，短期释放了狭义信贷的增长空间，叠加地方政府债务置换后增加的隐性信贷空间，令1月开局信贷飙升，呈现金融热经济冷的状况，并导致市场对货币政策的宽松空间产生较大分歧。中国经济去产能去杠杆，需要金融政策和财政政策的密切配合。

--投行观点：预计中国今年GDP目标为6.5-7%，预算赤字率上调至3%--中金

中国大型投行--中金公司周一发布全国两会（全国人大和政协会议）前瞻报告称，中国稳增长政策地位上升，预计2016年国内生产总值（GDP）增长目标将从2015年的7%下调至6.5~7%。

--中国政策：加强城市规划建设，根据环境承载力引导调控城市规模--国务院

中国政府网发布国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见，明确依法制定城市规划，加强空间开发管制，划定城市开发边界，根据资源禀赋和环境承载能力，引导调控城市规模。

--韩中关系：萨德谈判不会对韩中贸易关系产生重大影响--企划财政部长

韩国企划财政部长官柳一镐称，虽然韩国目前正在就美国可能在韩国部署先进导弹系统进行谈判，但这不会对韩国与中国的贸易关系产生巨大影响。

【金融】

--《财经洞察》公开市场“天天见”是中国央行货币政策调控走向成熟的标志

对刚刚经历过全球市场剧烈波动的投资者来说，中国央行公开市场业务操作"天天见"制度的完善，将更加有利于决策层和投资者们共同应对当下市场流动性所面临的复杂形势。“再也不用担心中国市场因为国际市场的波动而出现异常情况了，真是世上只有妈妈好啊！”有交易员则戏称。

--中国金融：强化企业债服务经济核心定位，加大重点项目支持--发改委

中国国家发展和改革委员会副主任连维良近日指出，2016年将不断强化企业债券服务实体经济发展核心定位，在支持重点领域重点项目、支持扩大有效投资、支持实体经济稳增长、调结构、补短板等方面发挥更大作用。

--中国金融：去年四季度境外对境内金融机构直接投资净流入环比降逾九成

中国国家外汇管理局周一称，去年四季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入10.76亿元人民币，较三季度的150.51亿元大幅下降超九成。而去年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出433.90亿元，较三季度的72.96亿元大增近五倍。

--中国金融：央行评估定向降准非MPA下执行惩罚，维护资金面意图坚决

中国央行周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估（MPA）无关。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿七天逆回购，单日净回笼600亿

业内人士周一透露，中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币的逆回购操作，期限七天。据此计算，公开市场单日净回笼600亿元（统计中包括包括上周六和周日的到期部分）。

--中国货币市场：资金面宽松依旧预期仍乐观，定向降准考核影响料中性

中国银行间市场周一资金面宽松依旧，早盘回购利率变动不大。本周公开市场将继续迎来大规模逆回购到期的考验，不过交易员表示，在央行每日逆回购操作呵护之下，对短期流动性看法维持乐观。

--中国债市动态：现券收益率略涨期货走弱，预期不明朗僵持市况暂难破

中国银行间债市周一早盘现券收益率略涨，国债期货则弱势稍明显；上周包括MLF操作降利率、公开市场延续每日操作以及定向存准动态考核后调整等消息，先后对市场走势有所影响，但持续时间都较短，在当前预期不明朗的情况下，预计僵持市况暂难打破。

--中国债市：交易商协会推债券发行分层分类管理，第一类企业可统一注册

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）日前发布债务融资工具注册发行新规，对非金融企业公开发行债务融资工具（DFI）实行分层分类管理，第一类企业可就发行超短期融资券（SCP）、短期融资券（CP）、中期票据（MTN）等进行统一注册，并在注册有效期内自主发行，且注册阶段可不确定注册额度。

--新债招标：中国农发行七年债收益率3.2538%， 10年3.3011%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的七年期固息增发债中标收益率为3.2538%，10年期中标收益率为3.3011%，对应投标倍数为4.35倍和4.70倍。农发行稍早招标的一年期增发债中标收益率为2.2983%，三年期为2.7871%，五年期为3.0207%，对应投标倍数分别为4.38倍、4.18倍和4.24倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价微收升，短期续持稳概率偏大

人民币兑美元即期周一随中间价微收升，汇价有效波动区间狭窄，6.52元关口支撑较强。交易员称，近期内外部市场环境略有好转，而稳汇率已是中国经济问题的重点，预计短期汇率继续持稳概率偏大。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数小升，但仍在100关口下方运行

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月19日的人民币汇率指数为99.44，较前周微升0.21%，但较2014年底仍下跌0.56%；这亦是该指数公布以来首次出现连续两周在100关口下方，虽然整体波动仍相当有限。

--离岸人民币：跨境人民币指数去年12月转升，今年国际化料续提升--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行 601988.SS 日前发布报告指，去年12月中行跨境人民币指数（CRI）小幅升至276点，结束此前连续三个月下跌，全年看亦实现小幅增长；预计今年人民币国际化程度料将继续提升。

--离岸人民币：台湾1月底人民币存款月增0.24%，连续两个月增长

台湾央行周一公布，至1月底止台湾银行业累计人民币存款达3,201.47亿元(含可转让定期存单)，较前月增0.24%，连续两个月增长。

【证券/行业】

--中国证券：国务院任命刘士余为证监会新主席，投资者期待股市新方针

中国国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。这无疑将给A股市场投资者带来新的政策期待。“肖钢的有些做法是不合适的，他至少应为熔断机制（失败）承担责任。”一位券商分析师指出，“新人新气象，新主席未来应该有一些新的方针策略，十分期待。”

--中国股市：沪综指收涨2.3%至一个月新高，受证监会换帅及楼市新政提振

中国股市沪综指周一收升2.3%至近一个月新高，煤炭、钢铁及有色等其他大宗商品板块领涨，此外房地产板块亦升幅居前。分析师指出，周末刘士余接替肖钢任证监会主席，以及房地产减税刺激新政，均对市场人气有所提振。

--香港个股：保利置业料去年业绩转亏，受累销售毛利下跌及减值亏损等

中国房地产商--保利置业周一发出盈利预警，指2015年度业绩将转盈为亏，主要受收入减少及销售毛利下跌、发展中物业及持作出售物业的减值亏损等因素拖累。

--香港个股：联想将推出全球无线漫游服务，以降低用户漫游费用

中国联想集团周日宣布，将为其移动设备推出全球无线服务，以降低用户的漫游费用。联想周日发布公告称，这项服务称为Lenovo Connect，允许用户以本地价格在50个国家或地区接入移动互联网，无需安装新SIM卡。 (整理 黄凯; 审校 张喜良)