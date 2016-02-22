《美国上市公司业绩公布日程表》--2月22日至2月29日

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
汤森路透2月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年 (日-月-年) 间 ) 22-2-2016 26-2-2016 NTS EXPD.OQ Q4 2015 Expeditors International of Washington Inc. 22-2-2016 BMO AGN.N Q4 2015 艾尔建(Allergan) 22-2-2016 AMC MSI.N Q4 2015 摩托罗拉解决方案 22-2-2016 AMC THC.N Q4 2015 Tenet Healthcare Corp 22-2-2016 AMC OKE.N Q4 2015 ONEOK Inc 22-2-2016 26-2-2016 AMC VRSK.OQ Q4 2015 Verisk Analytics Inc 23-2-2016 BMO HD.N Q4 2015 家得宝 23-2-2016 29-2-2016 BMO DLTR.OQ Q4 2015 Dollar Tree Inc 23-2-2016 BMO FTR.OQ Q4 2015 Frontier Communications Corp 23-2-2016 BMO ECL.N Q4 2015 Ecolab Inc 23-2-2016 BMO SJM.N Q3 2016 J M Smucker Co 23-2-2016 BMO M.N Q4 2015 梅西百货 23-2-2016 29-2-2016 BMO CVC.N Q4 2015 Cablevision Systems Corp 23-2-2016 BMO SNI.N Q4 2015 Scripps Networks Interactive Inc 23-2-2016 AMC EIX.N Q4 2015 Edison International 23-2-2016 AMC EXR.N Q4 2015 Extra Space Storage Inc 23-2-2016 AMC FSLR.OQ Q4 2015 First Solar Inc 24-2-2016 BMO TGT.N Q4 2015 Target Corp 24-2-2016 BMO AES.N Q4 2015 AES Corp 24-2-2016 BMO LOW.N Q4 2015 Lowe's Companies Inc 24-2-2016 BMO CHK.N Q4 2015 Chesapeake Energy Corp 24-2-2016 BMO TJX.N Q4 2016 TJX Companies Inc 24-2-2016 AMC NFX.N Q4 2015 Newfield Exploration Co 24-2-2016 AMC HPQ.N Q1 2016 惠普(HP) 24-2-2016 AMC LB.N Q4 2015 L Brands Inc 24-2-2016 AMC RIG.N Q4 2015 Transocean Ltd 24-2-2016 AMC CRM.N Q4 2016 Salesforce.com Inc 24-2-2016 AMC CXO.N Q4 2015 Concho Resources Inc 25-2-2016 BMO KSS.N Q4 2015 Kohl's Corp 25-2-2016 BMO PWR.N Q4 2015 Quanta Services Inc 25-2-2016 BMO PDCO.OQ Q3 2016 Patterson Companies Inc 25-2-2016 BMO BBY.N Q4 2016 百思买(Best Buy) 25-2-2016 BMO CPB.N Q2 2016 Campbell Soup Co 25-2-2016 BMO ESV.N Q4 2015 Ensco PLC 25-2-2016 BMO IRM.N Q4 2015 Iron Mountain Inc 25-2-2016 13:00 APA.N Q4 2015 Apache Corp 25-2-2016 21:15 GPS.N Q4 2015 Gap Inc 25-2-2016 29-2-2016 AMC BRKb.N Q4 2015 伯克希尔哈撒韦 25-2-2016 AMC INTU.OQ Q2 2016 Intuit Inc 25-2-2016 AMC SWN.N Q4 2015 Southwestern Energy Co 25-2-2016 AMC EOG.N Q4 2015 EOG Resources Inc 25-2-2016 AMC MHK.N Q4 2015 Mohawk Industries Inc 25-2-2016 AMC RRC.N Q4 2015 Range Resources Corp 25-2-2016 AMC UHS.N Q4 2015 Universal Health Services Inc 25-2-2016 AMC ADSK.OQ Q4 2016 Autodesk Inc 25-2-2016 AMC KHC.OQ Q4 2015 Kraft Heinz Co 25-2-2016 AMC MNST.OQ Q4 2015 Monster Beverage Corp 26-2-2016 BMO CNP.N Q4 2015 CenterPoint Energy Inc 26-2-2016 12:00 AMT.N Q4 2015 American Tower Corp 26-2-2016 14:00 SRE.N Q4 2015 Sempra Energy 29-2-2016 BMO NRG.N Q4 2015 NRG Energy Inc 29-2-2016 BMO ENDP.OQ Q4 2015 Endo International PLC 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。