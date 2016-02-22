香港个股：长江基建拟发行本金额高至10亿美元永久资本证券

路透香港2月22日 - 香港富商李嘉诚旗下长江基建 周一宣布，建议通过发行人发行本金总额高达10亿美元的固定利率有担保永久资本证券，而长建将发行相应的新股，所得资金将用于一般企业用途，包括用作赎回全数或部份票面值10亿美元的6.625厘有担保永久资本证券。

长建将通过OVPH Limited为发行人作出永久资本证券的发售安排，并由长建作为担保人。发行人已委任德意志银行新加坡分行作为独家全球协调人，以及香港汇丰银行及摩根大通作为联席账簿管理人。

评级机构标准普尔给予该有担保永久资本证券＂BBB＂和＂cnA＂评级。

长建表示，预期于本次公告刊发后随即开始向选定的机构及专业投资者推销证券，建议发行证券的条款，包括本金总额、利率及最终条款及条件将以询价方式厘定。长建并拟向香港联交所申请将证券上市。

长建早盘股价曾涨近1%至77.75港元的52周新高，香港时间10:54升0.19%，恒生指数 涨0.8%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)