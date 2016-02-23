《中国重要政经日程》--2月23日

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
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2月23日（周二）
*--上午10时 国务院新闻办公室举行发布会，请商务部部长高虎城介绍2015年商务发展情况，并答记者问。
*--中国外交部长王毅将于23日至25日对美国进行正式访问。双方将就中美关系及共同关心的国际地区问题交换意见。
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2月24日（周三）
*--上午10时 国务院新闻办举行外国记者沙龙活动，请全国人大外事委员会主任委员傅莹、全国政协外事委员会副主任王国庆和全国人大常委会办公厅新闻局、全国政协办公厅新闻局的有关负责人介绍今年“两会”相关新闻安排，并与记者进行交流。
*--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。
2月26日（周五）
--2016年G20首次财长和央行行长会议2月26-27日在上海举行。
*--上午9时30分 中国人民银行在央行上海总部举行记者会，央行行长周小川将出席记者会并回答记者关心的问题。
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20