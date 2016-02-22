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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 16:30 BJT

表格: 中国1月乙醇进出口分项数据一览

路透北京2月22日 - 以下是中国海关公布的1月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                1月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                          46,993     57,999.2        483.63           46,993     57,999.2
   原产地
   美国                       46,94599,883,129.79        478.45           46,94599,883,129.79
   巴西                           24            -        570.54               24            -
   德国                           10     5,092.59         9,419               10     5,092.59
   英国                            8     2,031.36     12,561.63                8     2,031.36
   日本                            3       -78.88     16,743.67                3       -78.88
   意大利                          2            -         3,551                2            -


  出口:                                                               
乙醇                           3,302         29.8        866.21            3,302         29.8
   目的地
   菲律宾                      2,068            -        970.93            2,068            -
   朝鲜                          913       -26.21         617.9              913       -26.21
   台湾                          186       -69.69        872.09              186       -69.69
   巴布亚新几内亚                 96            -           864               96            -
   澳门                           31       -67.83        949.29               31       -67.83
   香港                            7           10      1,615.57                7           10
   越南                            1          100         2,300                1          100


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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