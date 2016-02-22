表格: 中国1月乙醇进出口分项数据一览

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京2月22日 - 以下是中国海关公布的1月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 46,993 57,999.2 483.63 46,993 57,999.2 原产地 美国 46,94599,883,129.79 478.45 46,94599,883,129.79 巴西 24 - 570.54 24 - 德国 10 5,092.59 9,419 10 5,092.59 英国 8 2,031.36 12,561.63 8 2,031.36 日本 3 -78.88 16,743.67 3 -78.88 意大利 2 - 3,551 2 - 出口: 乙醇 3,302 29.8 866.21 3,302 29.8 目的地 菲律宾 2,068 - 970.93 2,068 - 朝鲜 913 -26.21 617.9 913 -26.21 台湾 186 -69.69 872.09 186 -69.69 巴布亚新几内亚 96 - 864 96 - 澳门 31 -67.83 949.29 31 -67.83 香港 7 10 1,615.57 7 10 越南 1 100 2,300 1 100 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。