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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 11:40 BJT

更新版 1-日本经济：央行总裁黑田东彦将市场动荡归咎于投资者“过度”避险

黑田东彦为其刺激政策辩护，称对家庭有正面影响，因促使抵押贷款利率降低，而且实质借贷成本下降也助经济增长一臂之力。

他表示，美国货币政策前景等变数及投资人对欧洲银行业的担忧等外部因素，也是近来市场动荡的部分肇因。

“我希望审慎观察市场近期波动对日本经济和物价的影响。”他说。

日本央行上个月意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，在市场动荡有可能危及央行终结通缩的努力之际，再次祭出大胆举措刺激经济。

分析师称，负利率让本就因放款低回报和企业借款不振而遭受打击的地区性银行雪上加霜，此举还可能让他们面临整合或接受较大同业主动示好的压力。 (完) (编译 高琦/李婷仪/张若琪 审校 许娜/孙茉莉/于春红)

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