韩国金融市场：韩元在出口商美元卖盘支撑下小涨，韩股走低

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
LG电子 上扬3.1%，该公司展出其首款模块化智能手机后，投资者寄望销量能增加。
LG化学 则下跌0.7%，该公司周一稍早表示，将从今年末期开始向菲亚特克莱斯勒 供应电动汽车电池。
截至中午，外资买超44亿韩元(357万美元)韩国主板市场股票。
KOSPI 200核心股票指数 跌0.5%，创业板KOSDAQ指数 涨0.6%。
3月三年期公债期货 跌0.1点报110.25。
0255 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,232.5 1,234.4
日圆/韩元 10.9168/205 10.9508
韩国公债期货 * 110.25 110.26
韩国综合股价指数 1,910.00 1,916.24
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
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(编译 许娜/刘秀红/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪/戴素萍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。