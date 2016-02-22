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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 16:07 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月22日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
*农发行          60             1       2.2983%       固息增发债    2/23-2/24
                 50             3       2.7871%
                 50             5       3.0207%
                 40             7       3.2538%
                 40            10       3.3011%
                         (2016年第一、二、三、四、五期增发债)
*国开行        至多60           1       周二招标      固息增发债    2/24-2/25
               至多60           3                     固息增发债    
               至多70           5                     固息增发债    
               至多70           7                     固息金融债    
       (2016年第四期、2015年第23期、2016年第六期增发债及2016年第七期新发债)
*农发行        至多60           7       周三招标      固息金融债    2/25-2/26
               至多60          10
               至多50          15
               至多30          20
*国开行       至多120          10       周四招标      固息增发债    2/26-2/29
               至多30          20                     固息增发债  
                  (2015年第18期增发债、2016年第五期增发债)
*进出口行        50             5       周四招标      固息增发债    2/25-2/29
                 60            10                     固息增发债
                      (2016年第二、三期债增发)
                     
  注: *表示新增。(完)
      如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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