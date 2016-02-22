《中国金融债发行日程表》--2月22日

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 60 1 2.2983% 固息增发债 2/23-2/24 50 3 2.7871% 50 5 3.0207% 40 7 3.2538% 40 10 3.3011% (2016年第一、二、三、四、五期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 2/24-2/25 至多60 3 固息增发债 至多70 5 固息增发债 至多70 7 固息金融债 (2016年第四期、2015年第23期、2016年第六期增发债及2016年第七期新发债) *农发行 至多60 7 周三招标 固息金融债 2/25-2/26 至多60 10 至多50 15 至多30 20 *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 2/26-2/29 至多30 20 固息增发债 (2015年第18期增发债、2016年第五期增发债) *进出口行 50 5 周四招标 固息增发债 2/25-2/29 60 10 固息增发债 (2016年第二、三期债增发) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。