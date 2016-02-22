中国汇市：人民币早盘随中间价放量略升，购汇需求考验监管维稳决心

* 人民币早盘随中间价略升，6.52元关口支撑较强

* 市场仍偏向逢低购汇思路，成交明显放量

* 稳汇率仍是重头戏，短期续持稳概率偏大

* 购汇需求考验监管维稳决心

路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小升，汇价有效波动区间狭窄，6.52元关口支撑较强。交易员称，近期内外部市场环境略有好转，而稳汇率已是中国经济问题的重点，预计短期汇率继续持稳概率偏大。

但他们同时指出，市场仍看好美元，偏向逢低购汇思路未改，早盘成交已近上周五全日成交量，这也考验监管维稳的决心；不过不能排除央行的“出其不意”，力求扭转市场预期，境内美元/人民币期权波动率 继续上升，刷新逾一个月新高。

“稳定是比较可能的，但出其不意是央妈一贯的风格，谁也说不准啊。”一中资行交易员称。

20国集团（G20）财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.5195元，上日收报6.5204元。今日人民币兑美元中间价 报6.5165元，上日中间价为6.5186元。人民币兑美元即期成交额 为86.36亿美元，上日半日为50亿美元。

境内人民币对美元平价期权隐含波动率 继续上升，其中一月期平价期权 双边报价为3.850/5.650，一年期平价期权 双边报价为5.275/5.875，双双刷新逾一个月新高。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月19日的人民币汇率指数为99.44，较前周微升0.21%，但较2014年底仍下跌0.56%；这亦是该指数公布以来首次出现连续两周在100关口下方，虽然整体波动仍相当有限。

全球汇市方面，美元指数周一略涨，但以整固为主；英镑重挫，兑日圆触及两年低位，因很有影响力的伦敦市长约翰逊表态支持英国脱离欧盟后，英国脱欧疑虑升温。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.775元, 上日尾盘为6.7855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5227元, 上一交易日尾盘报6.5265元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5192；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。