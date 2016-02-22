中国汇市：人民币早盘随中间价放量略升，购汇需求考验监管维稳决心

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 人民币早盘随中间价略升，6.52元关口支撑较强
* 市场仍偏向逢低购汇思路，成交明显放量
* 稳汇率仍是重头戏，短期续持稳概率偏大
* 购汇需求考验监管维稳决心
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小升，汇价有效波动区间狭窄，6.52元关口支撑较强。交易员称，近期内外部市场环境略有好转，而稳汇率已是中国经济问题的重点，预计短期汇率继续持稳概率偏大。
但他们同时指出，市场仍看好美元，偏向逢低购汇思路未改，早盘成交已近上周五全日成交量，这也考验监管维稳的决心；不过不能排除央行的“出其不意”，力求扭转市场预期，境内美元/人民币期权波动率 继续上升，刷新逾一个月新高。
“稳定是比较可能的，但出其不意是央妈一贯的风格，谁也说不准啊。”一中资行交易员称。
20国集团（G20）财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。
北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.5195元，上日收报6.5204元。今日人民币兑美元中间价 报6.5165元，上日中间价为6.5186元。人民币兑美元即期成交额 为86.36亿美元，上日半日为50亿美元。
境内人民币对美元平价期权隐含波动率 继续上升，其中一月期平价期权 双边报价为3.850/5.650，一年期平价期权 双边报价为5.275/5.875，双双刷新逾一个月新高。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月19日的人民币汇率指数为99.44，较前周微升0.21%，但较2014年底仍下跌0.56%；这亦是该指数公布以来首次出现连续两周在100关口下方，虽然整体波动仍相当有限。
全球汇市方面，美元指数周一略涨，但以整固为主；英镑重挫，兑日圆触及两年低位，因很有影响力的伦敦市长约翰逊表态支持英国脱离欧盟后，英国脱欧疑虑升温。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.775元, 上日尾盘为6.7855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5227元, 上一交易日尾盘报6.5265元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5192；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。