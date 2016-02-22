中国债市动态：现券收益率略涨期货走弱，预期不明朗僵持市况暂难破

路透上海2月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略涨，国债期货则弱势稍明显；上周包括MLF操作降利率、公开市场延续每日操作以及定向存准动态考核后调整等消息，先后对市场走势有所影响，但持续时间都较短，在当前预期不明朗的情况下，预计僵持市况暂难打破。

交易员指出，在货币政策上，一方面央行不愿过度放水，但又会通过公开市场以及MLF等保证市场基本的流动性需求；而经济预期方面，年初信贷的高增长又带来经济回暖的希望，不过信贷增长对实体经济的带动力度如何以及能否持续，市场仍持一定怀疑态度。

北京一券商交易员称，“早盘（国开活跃券150218）高开2bp，但218在3.16%位置买盘很厚，就回落了，比周五上了1bp；三年以上品种基本都是比较平稳，上了0-1bp。”

他并谈到，现券在窄幅震荡中成交清淡，而周五一度对市场形成扰动的准备金率动态调整消息影响，“比较中性吧，大多数人的反应和分析，基本和央行的一致吧。”

中国央行上周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关。

上海一银行交易员称，目前市场的预期比较胶着，虽然公开市场每日操作成为例行，但在央行不愿过度放水的态度下，货币政策的想象空间依旧有限，而前两月信贷等融资数据的快速增长，也令经济触底反弹的预期抬头，虽然在当前配置需求尚未出现明显减弱，但债市继续走强的空间受到制约。

央行上周四稍晚公布，延续前期增加公开市场操作频率的有关安排，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将予以说明。

中国央行上周五公布，当日对20家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,630亿元人民币，期限包括三个月、六个月和一年期；其中六个月和一年期利率分别下调至2.85%和3.0%，三个月期限利率则持平2.75%。公告印证了路透之前相关报导。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.15%/3.1450%，上日尾盘为3.15%/3.1305%。