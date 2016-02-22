中国货币市场：资金面宽松依旧预期仍乐观，定向降准考核影响料中性

路透上海2月22日 - 中国银行间市场周一资金面宽松依旧，早盘回购利率变动不大。本周公开市场将继续迎来大规模逆回购到期的考验，不过交易员表示，在央行每日逆回购操作呵护之下，对短期流动性看法维持乐观。

对于央行近期披露的2015年定向降准考核情况，交易员认为，考虑到考核结果有上有下，对整体资金面影响将较为中性。

中国央行上周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估无关；此次准备金率动态调整将于周四(2月25日)起实施。

“预计大行都不会有什么调整，最多是一些区域性银行或股份制(被调整准备金率)，也是个别的，不怎么影响资金面，”华南一银行交易员称。

上海一券商交易员表示，春节后资金面宽松令货币市场交投两旺，需求进一步向隔夜期限集中，“最近回购利率都下来了，都是往短端做；感觉如果能一直保持这样宽松的话，利率接下来还会有缓慢的下降。”

此外，本周公开市场到期量较大，市场多预期央行还将进行适度的逆回购投放予以对冲。一家属于公开市场一级交易商成员的银行交易员透露，“沟通下来觉得央行不想一级交易商对资金面过度乐观、到期以后完全就不报续做的需求了；感觉央行还是想要平稳一点，至少不要太大规模地净回笼。”

据路透统计，中国央行公开市场本周共有9,600亿元逆回购到期（包括上周六和周日的到期部分），周二还有500亿元中央国库现金定期存款到期。央行周一进行了700亿元七天期逆回购操作，单日净回笼600亿元，中标利率持平于2.25%。

上述银行交易员并认为，在央行保持流动性合理充裕的意图之下，资金面短期并无明显压力。上周央行调降MLF(中期借贷便利)利率，且续做规模大于到期，亦显示央行呵护之心。

中国央行上周五公布，对20家金融机构开展MLF操作共1,630亿元人民币，期限包括三个月、六个月和一年期，而当日MLF到期量为1,100亿元；六个月和一年期利率分别下调至2.85%和3.0%，三个月利率则持平于2.75%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9096 1.8943 +1.53

七天 2.2585 2.2698 -1.13

14天 2.3983 2.3961 +0.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9400 1.7200 +22.00

七天 2.1500 1.6300 +52.00

14天 2.1000 0.9000 +120.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9300 1.9200 +1.00

七天 2.3100 2.3200 -1.00

14天 2.4500 2.4700 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9340 1.9380 -0.40

七天 2.2860 2.2860 +0.00

三个月 2.9470 2.9670 -2.00