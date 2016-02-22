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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 12:28 BJT

《中国地方债发行日程表》--2月22日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *广东省     228.5       5年       周二招标   专项地方债     2/24
              91.4       7年
             137.1      10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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