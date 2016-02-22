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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 13:20 BJT

《中国2016年地方债发行中标明细表》--2月22日

一、以下为2016年公开招标的一般地方债发行情况：
    
  发行主体   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  与区间下限利差
 ===============================================================================
 *湖北省       2/18     3        2.75%     180           1.71       +18bp
                        5        2.90%     180           1.72       +19bp
                        7        3.07%     180           1.72       +20bp
                       10        3.04%      60           1.78       +20bp
 =============================================================================== 
    合计                                   600
     
二、以下为2016年公开招标的专项地方债发行情况：

  发行主体   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  与区间下限利差
 ===============================================================================
 暂无
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 合计                                      --
    
三、以下为2016年定向发行的地方债情况(包括一般和专项)：
    
  发行主体  发行时间 期限  票面利率   发行规模  较下限      较下限     类别
                     (年)             (亿元)   上浮比例    上浮基点
 ===============================================================================
*河北省       2/15    3      2.96%     46.17      14%       +36bp     一般债券
                      5      3.14%     68.72      14%       +38bp     一般债券
                      7      3.32%     68.72      13%       +39bp     一般债券
                     10      3.28%     45.8       13%       +39bp     一般债券
                      3      2.96%     36.32      14%       +36bp     专项债券
                      5      3.14%     36.16      14%       +38bp     专项债券
                      7      3.32%     48.24      13%       +39bp     专项债券
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  合计                                350.13
    
    中国财政部此前明确，今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方
债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资
者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
    
    据路透统计，2015年中国累计发行地方政府债38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿，占比约两
成，公开招标占比近八成。定价方面，当年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省11
月发行的定向债利率较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连
市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。
          
  注:*代表新增内容。(完)
      
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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