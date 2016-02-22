重发 - 路透基点：台湾新万仁首次进入联贷市场，计划筹措15亿台币--TRLPC

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾新万仁化学制药股份有限公司首次进入联贷市场，已委托三家银行筹办15亿台币(4,500万美元)五年期贷款。
消息人士称，彰化银行、华南银行和台湾中小企业银行(台湾企银)担任牵头行。华南银行亦是额度代理行及担保品控管行。
消息人士称，这笔融资分为两部分：5亿台币A部分，用于再融资及营运资金；10亿台币B部分用于在台中后里区建设一家新工厂。新万仁化学制药股份有限公司总部在台中。
A与B部分的利率分别是三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90基点及100基点。税前保底利率是1.7%。
已邀请部分银行参与贷款，承贷2亿台币或以上者，费用为10基点，并可获得经理行头衔；承贷1-2亿台币，费用为5基点，可获得参贷行头衔。
银行回复截止日期是2月26日。
新万仁化学制药股份有限公司在台中的现有工厂，以及计划兴建的新厂与设备，将充当担保品。
该公司生产的药物广泛用于防蚊虫叮咬、治疗头痛与胃痛。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。