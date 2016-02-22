重发 - 路透基点：台湾新万仁首次进入联贷市场，计划筹措15亿台币--TRLPC

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路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾新万仁化学制药股份有限公司首次进入联贷市场，已委托三家银行筹办15亿台币(4,500万美元)五年期贷款。

消息人士称，彰化银行、华南银行和台湾中小企业银行(台湾企银)担任牵头行。华南银行亦是额度代理行及担保品控管行。

消息人士称，这笔融资分为两部分：5亿台币A部分，用于再融资及营运资金；10亿台币B部分用于在台中后里区建设一家新工厂。新万仁化学制药股份有限公司总部在台中。

A与B部分的利率分别是三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90基点及100基点。税前保底利率是1.7%。

已邀请部分银行参与贷款，承贷2亿台币或以上者，费用为10基点，并可获得经理行头衔；承贷1-2亿台币，费用为5基点，可获得参贷行头衔。

银行回复截止日期是2月26日。

新万仁化学制药股份有限公司在台中的现有工厂，以及计划兴建的新厂与设备，将充当担保品。

该公司生产的药物广泛用于防蚊虫叮咬、治疗头痛与胃痛。(完)