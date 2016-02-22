日本债市：公债价格微升，因互换利率下降盖过公债标售前卖盘

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
在10年期公债收益率已跌至零值以下之际，一些银行可能选择进行互换，而非购买公债。
互换市场强势导致公债投资者回补为周二4,000亿日圆(35.4亿美元)40年期公债标售安排的空头仓位。
40年期公债收益率 下降5.0个基点至1.110%，30年期公债收益率 跌3.0个基点至0.990%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.215% +0.0 -0.215%
五年期公债 -0.180% -1.0 -0.170%
10年期公债 -0.005% -1.0 0.005%
20年期公债 0.680% -3.0 0.710%
30年期公债 0.990% -3.0 1.020%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.61 +0.12 151.49
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/刘秀红；审校 于春红/王兴亚)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。