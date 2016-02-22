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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 14:09 BJT

日本债市：公债价格微升，因互换利率下降盖过公债标售前卖盘

在10年期公债收益率已跌至零值以下之际，一些银行可能选择进行互换，而非购买公债。

互换市场强势导致公债投资者回补为周二4,000亿日圆(35.4亿美元)40年期公债标售安排的空头仓位。

40年期公债收益率 下降5.0个基点至1.110%，30年期公债收益率 跌3.0个基点至0.990%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.215% +0.0 -0.215%

五年期公债 -0.180% -1.0 -0.170%

10年期公债 -0.005% -1.0 0.005%

20年期公债 0.680% -3.0 0.710%

30年期公债 0.990% -3.0 1.020%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.61 +0.12 151.49

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/刘秀红；审校 于春红/王兴亚)

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