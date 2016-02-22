台湾股市：收平盘附近但量缩，本周关注摩台指结算

路透台北2月22日 - 台湾股市周一收平盘附近，表现稍弱于亚股。分析师指出，生技指标股浩鼎 新药未成功过关，引发卖压出笼，也令买盘缩手。本周关注摩台指结算。

台湾加权股价指数 收涨0.02%,至8,326.68点；今日成交初值 为750.93亿台币，上交易日修正后为767.64亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，生技指标股--浩鼎跌停，令台股的买盘弱一些，成交量部分则量缩，且指数虽一度走至8,400点附近，但面临压力较重，令追价买盘迟疑。

〞周四摩台指结，可以预料高档区结算。〞他解释称，由于下周一台股因公众假期休市，可能引发些节前卖压，此外MSCI调整指数略调降台股在亚太区的比重，这将在周五盘后生效，因此估计临近周末台股的卖压会大一点。

后续的部分，他认为，8,500点附近套牢卖压较大，若量能无法放大则不利指数上扬。

2月台指期 将在25日最后交易日，今日下跌0.29%报304.6。浩鼎收报跌停至613台币。