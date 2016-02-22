台湾股市：收平盘附近但量缩，本周关注摩台指结算

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北2月22日 - 台湾股市周一收平盘附近，表现稍弱于亚股。分析师指出，生技指标股浩鼎 新药未成功过关，引发卖压出笼，也令买盘缩手。本周关注摩台指结算。
台湾加权股价指数 收涨0.02%,至8,326.68点；今日成交初值 为750.93亿台币，上交易日修正后为767.64亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，生技指标股--浩鼎跌停，令台股的买盘弱一些，成交量部分则量缩，且指数虽一度走至8,400点附近，但面临压力较重，令追价买盘迟疑。
〞周四摩台指结，可以预料高档区结算。〞他解释称，由于下周一台股因公众假期休市，可能引发些节前卖压，此外MSCI调整指数略调降台股在亚太区的比重，这将在周五盘后生效，因此估计临近周末台股的卖压会大一点。
后续的部分，他认为，8,500点附近套牢卖压较大，若量能无法放大则不利指数上扬。
2月台指期 将在25日最后交易日，今日下跌0.29%报304.6。浩鼎收报跌停至613台币。
本地时间14:07，亚洲主要股市大多扬升，MSCI亚太明晟指数 涨0.75%。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。