《汇市简讯》美元/日圆仍偏向买气，日股收高0.9%

0610GMT

* 美元/日圆守在稍早高点113.05的略下方，卖单在113.00上方，向上挂出

* 市场的冒险意愿略见回温，但可能持续不久，市场人士亦心知肚明

* 日股日经指数收在日高的略下方，报16,111点，上涨143点，涨幅0.9%

* 美元/日圆的分时图上一目均衡基准线及转换线在下方，分别在112.75及112.74，云区在113.16-61

* 云区下移，日线转换线在113.12，快速下移

* 走势仍偏向下档，日圆交叉汇率今日亦上扬，但看似不稳(完)