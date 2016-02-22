《汇市简讯》美元/日圆仍偏向买气，日股收高0.9%

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0610GMT
* 美元/日圆守在稍早高点113.05的略下方，卖单在113.00上方，向上挂出
* 市场的冒险意愿略见回温，但可能持续不久，市场人士亦心知肚明
* 日股日经指数收在日高的略下方，报16,111点，上涨143点，涨幅0.9%
* 美元/日圆的分时图上一目均衡基准线及转换线在下方，分别在112.75及112.74，云区在113.16-61
* 云区下移，日线转换线在113.12，快速下移
* 走势仍偏向下档，日圆交叉汇率今日亦上扬，但看似不稳(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。