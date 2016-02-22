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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 14:33 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆回升可能是死猫反弹，趋势仍倾向下行

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* 欧元/日圆跟随美元/日圆及日股反弹，市场气氛目前暂时倾向追逐风险

* 但欧元/日圆走势仍倾向下行，周五曾触及波段新低，今日盘初在125.02日圆

* 若欧元/日圆明确跌至125.00下方，走势将非常偏空--上次触及124.94低点可追溯至2013年6月

* 126.00前方料有不少卖盘阻力，上周五高点在125.94

* 分时图上一目均衡基准线及转换线在125.42/125.32，云区在125.92-126.38(完) (编译 蔡美珍；审校 陈宗琦)

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