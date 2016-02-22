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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 07:55 BJT

****欧洲经济指标预测--2月23日-3月1日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月22日当周

2月23日(二)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

0745 法国企业景气指数 2月 102 102

0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 106.7 107.3

企业现况指数 112.0 112.5

企业预期指数 101.6 102.4

2月24日(三)

0700 瑞士瑞银消费指标 1月 -- 1.62

0745 法国消费者信心指数 2月 97 97

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 12月 -- +1.60%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +12.1%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 12月 -- -1.10%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +0.80%

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月 -- 43.975

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 正12 正16

2月25日(四)

0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.3 9.4

0700 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.0% -1.0%

(较上年同期) +0.4% +0.4%

0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -5.1%

0900 欧元区M3货供额(年增率) 1月 +4.7% +4.7%

对家庭贷款 -- +1.4%

对非金融企业贷款 -- +0.3%

0900 意大利企业信心 2月 102.7 103.2

0900 意大利消费者信心 2月 117.9 118.9

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 +0.9% +2.2%

(较上年同期) -- +5.8%

1000 欧元区通胀率(较前月) 1月终值 -1.4% 持平

(较上年同期) +0.4% +0.4%

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.30%

未经季节调整零售销售(较上年同期) 12月 -- -0.10%

1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 59.1

2月26日(五)

0005 英国Gfk消费者信贷 2月 正3 正2

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +0.1% +0.4%

0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.6% +0.7%

0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.2% +0.2%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.2%

0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 424.4

0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.3%

1000 欧元区企业景气指数 2月 正0.28 正0.29

经济景气指数 正104.4 正105.0

工业景气指数 负3.5 负3.2

服务业景气指数 正11.4 正11.6

消费者信心指数 负6.7 负6.3

消费者通胀预期指数 -- 正2.3

生产者通胀预期指数 -- 负4.2

1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.5% -0.8%

(较上年同期) +0.1% +0.5%

消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% --

(较上年同期) 持平 --

2月29日当周

2月29日(一)

0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.2%

(较上年同期) -3.4% -3.1%

0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +0.8% +1.5%

0800 瑞士KOF领先指标 2月 -- 正100.3

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 11.69

抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 32.04

抵押贷款批准件数(件) -- 70,837

M4货供额(较前月) -- -0.2%

1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 -- -0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

HICP(较前月) -- -2.2%

(较上年同期) -- +0.4%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -- --

扣除食品和能源的HICP(较上年同期) -- --

3月1日(二)

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.6%

0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.0

0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月终值 -- 53.2

0850 法国Markit制造业PMI 2月终值 -- 50.3

0855 德国Markit/BME PMI 2月终值 -- 50.2

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 -- 减少2

未经季节调整失业人数(万人) -- 292.0

经季节调整失业率 -- 6.2%

经季节调整失业人数(万人) -- 273.2

0900 意大利失业率 1月 -- 11.4%

0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.0

1000 欧元区失业率 1月 -- 10.4%

0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 52.9 (完)

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