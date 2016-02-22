路透基点：牛奶国际8亿美元俱乐部贷款已吸引10家银行参贷--TRLPC

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港牛奶国际控股有限公司8亿美元俱乐部贷款已吸引10家银行参贷。牛奶国际为怡和集团成员之一。
这10家银行分别是澳新银行(ANZ)、中国银行、三菱东京日联银行、中国建设银行(亚洲)、星展银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行，各承贷8,000万美元。
其中一位消息人士稍早前表示，1月份启动的该贷款案由3亿美元的三年期定期贷款和5亿美元的五年期循环贷组成，加码幅度分别为70个和85个基点，参贷费分别为45个和75个基点。
牛奶国际为亚洲零售集团，经营超级市场、便利店、美健产品零售店及家居用品店。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。