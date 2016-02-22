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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 14:41 BJT

路透基点：牛奶国际8亿美元俱乐部贷款已吸引10家银行参贷--TRLPC

路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港牛奶国际控股有限公司8亿美元俱乐部贷款已吸引10家银行参贷。牛奶国际为怡和集团成员之一。

这10家银行分别是澳新银行(ANZ)、中国银行、三菱东京日联银行、中国建设银行(亚洲)、星展银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行，各承贷8,000万美元。

其中一位消息人士稍早前表示，1月份启动的该贷款案由3亿美元的三年期定期贷款和5亿美元的五年期循环贷组成，加码幅度分别为70个和85个基点，参贷费分别为45个和75个基点。

牛奶国际为亚洲零售集团，经营超级市场、便利店、美健产品零售店及家居用品店。(完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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