路透基点：牛奶国际8亿美元俱乐部贷款已吸引10家银行参贷--TRLPC

这10家银行分别是澳新银行(ANZ)、中国银行、三菱东京日联银行、中国建设银行(亚洲)、星展银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行，各承贷8,000万美元。

其中一位消息人士稍早前表示，1月份启动的该贷款案由3亿美元的三年期定期贷款和5亿美元的五年期循环贷组成，加码幅度分别为70个和85个基点，参贷费分别为45个和75个基点。