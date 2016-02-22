版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 14:40 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆由周五波段新低反弹，但趋势倾向下档

0625GMT

* 英镑/日圆跟随欧元/日圆反弹，上周五曾触及波段新低160.02日圆

* 亚洲时段市场的风险意愿略为回暖，一些空头亦了结获利

* 英镑/日圆主要支撑仍在160.00，若失守可能进一步跌向156区域

* 英镑/日圆2013年第三季曾在156区域整固，当时低点是在10月中触及的154.67

* 2013年6月-8月在147区域曾触及多道低点

* 英国脱欧疑虑高涨--英国虽与欧盟达成协议，但伦敦市长表态支持英国脱欧(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐