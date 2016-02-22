路透基点：台湾金像电子筹措4,500万美元等值再融资贷款--TRLPC

路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司--金像电子股份有限公司正寻求一笔4,500万美元等值贷款，为即将到期的债务进行再融资，该案由玉山银行及台北富邦商业银行牵头负责。

这笔贷款拆分为A部分10亿台币(3,000万美元)及B部分1,500万美元贷款两个部分，其中金像电子为台币计价A部分贷款的借款人，旗下子公司Gold Circuit Enterprise Ltd为美元计价B部分贷款的借款人，由金像电子担任保证人。

玉山银行为A部分贷款的额度代理行，台北富邦银行则为B部分贷款的额度代理行。

两部分贷款皆为采用分期偿还方式的三年期贷款，宽限期两年。还款日期分别落在第24、30及36个月。

贷款利率与金像电子税前净利润率挂钩。若净利润率介于0-2%，则A部分贷款利率为较三个月指标台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码140个基点，税前保底利率为1.7%；B部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。

承贷超过1.5亿台币及超过250万美元者，可成为牵头行兼簿记行，费用为25个基点；承贷1-1.5亿台币及150-225万美元者，将可取得牵头行头衔，费用为15个基点；承贷5,000万-1亿台币以及75-150万美元将取得5个基点费用。

贷款于1月底启动，银行回复截止日期为3月4日。