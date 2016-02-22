路透基点：台湾金像电子筹措4,500万美元等值再融资贷款--TRLPC

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港2月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司--金像电子股份有限公司正寻求一笔4,500万美元等值贷款，为即将到期的债务进行再融资，该案由玉山银行及台北富邦商业银行牵头负责。
这笔贷款拆分为A部分10亿台币(3,000万美元)及B部分1,500万美元贷款两个部分，其中金像电子为台币计价A部分贷款的借款人，旗下子公司Gold Circuit Enterprise Ltd为美元计价B部分贷款的借款人，由金像电子担任保证人。
玉山银行为A部分贷款的额度代理行，台北富邦银行则为B部分贷款的额度代理行。
两部分贷款皆为采用分期偿还方式的三年期贷款，宽限期两年。还款日期分别落在第24、30及36个月。
贷款利率与金像电子税前净利润率挂钩。若净利润率介于0-2%，则A部分贷款利率为较三个月指标台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码140个基点，税前保底利率为1.7%；B部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点。
承贷超过1.5亿台币及超过250万美元者，可成为牵头行兼簿记行，费用为25个基点；承贷1-1.5亿台币及150-225万美元者，将可取得牵头行头衔，费用为15个基点；承贷5,000万-1亿台币以及75-150万美元将取得5个基点费用。
贷款于1月底启动，银行回复截止日期为3月4日。
所得资金将用于为2012年及2013年所签署贷款再融资。(完) (编译 张明钧 审校 刘秀红/高琦)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。