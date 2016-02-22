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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 15:02 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)称，美国通胀数据以及经济整
体力道改善，应会促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年继续逐步升息。她说，周五稍
早公布的正面通胀数据与她的看法一致，她认为通胀率将逐步升向美联储2%的目标，即便通
胀率保持在较低水准会比此前预想的时间更长。 
    
    欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，如果欧洲央行下个月因为通胀反弹时间推迟而放松政
策，那么该央行将保护银行免受此举带来的意想不到的伤害。他在纽约的Reuters Newsmake
r活动上表示，如果再次放宽政策，将采取缓和“对银行成本立即产生的直接影响的方式”
，但他补充称尚未就是否放宽政策作出决定。 
    
    欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)对德国股市日
报表示，欧元区通胀预期目前处于控制之下，但有迹象显示低能源价格正波及其他物价，有
时必须采取积极行动。维斯科表示，尽管通胀预期下滑情况并不严重，但一旦下滑过度，要
扭转其下滑趋势就很困难，欧洲央行必须在这种情况发生前先采取行动。 
    
    台湾央行发出新闻稿表示，欧洲和日本央行实施负利率是因为宽松策略并未增加放款。
但台湾过去五年放款年增率平均达5.55%，台湾重贴现率仍有1.625%，法定准备存款利率仍
有0.973%，因此尚有采行传统货币政策工具的空间。 
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.00%                  2016年2月18日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 孙茉莉)

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