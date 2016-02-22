《中国新债预测》国开行四期债定位料接近二级，供给放量或略有压力

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息债
* 期限及招标金额：1/3年：各60亿元；5/7年：各70亿元
* 招标时间: 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.25%-2.35%；2.70%-2.80%；2.95%-3.07%；3.20%-3.30%
* • 预测均值: 2.30%；2.75%；3.00%；3.24%
路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至七年四期债。路透调查显示，近期现券波动有限、走势僵持，虽然资金面宽松支撑投标需求，但市场对本周利率债供给放量亦有担忧，多空交织下机构预测存一定分歧，从均值来看，料明日四期新债结果接近于二级水平。
上海一银行交易员称，近期现券走势略显谨慎，但资金面宽松还会对一级需求形成支撑，“不会高的，可能跟二级比较接近吧。”
华北一银行交易员则认为，本周金融债发行频次及规模均高，也不排除对需求承接产生一定压力，国开债定位大幅低于二级的概率较低。
据路透统计，本周国开行、农发行、进出口行三家政策性银行将有五批新债在银行间市场招标，累计规模达到960亿元；此外还有200亿元三年期国债、457亿元广东地方债公开招标发行。
中国农业发展银行周一下午招标增发五期固息债，中标收益率均低于二级。一、三、五、七和10年期中标收益率分别为2.2983%、2.7871%、3.0207%、3.2538%和3.3011%，对应投标倍数依次为4.38倍、4.18倍、4.24倍、4.35倍和4.70倍。
上述华北一银行交易员称，因此次农发债招标计入2015年承销规模考核，承销团冲量贡献较多，招标结果向好并不完全是由于市场需求旺盛，明日国开债需求仍有不确定性。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.4326%、2.8460%、3.0610%和3.2597%。
上述四期债中，七年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年和五年期为今年第四期 和第六期 的增发债，票面利率2.29%及2.96%；三年为2015年23期 增发债，票面利率为2.98%。
具体发行条款如下：
2016年第四期、2015年第23期、2016年第六期增发债及2016年第七期新发债
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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 2/25
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4
5年：2/18；7年：2/25
分销期 2/24-2/25
上市日 2/29
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。