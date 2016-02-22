《中国新债预测》国开行四期债定位料接近二级，供给放量或略有压力

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息债

* 期限及招标金额：1/3年：各60亿元；5/7年：各70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.25%-2.35%；2.70%-2.80%；2.95%-3.07%；3.20%-3.30%

* • 预测均值: 2.30%；2.75%；3.00%；3.24%

路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至七年四期债。路透调查显示，近期现券波动有限、走势僵持，虽然资金面宽松支撑投标需求，但市场对本周利率债供给放量亦有担忧，多空交织下机构预测存一定分歧，从均值来看，料明日四期新债结果接近于二级水平。

上海一银行交易员称，近期现券走势略显谨慎，但资金面宽松还会对一级需求形成支撑，“不会高的，可能跟二级比较接近吧。”

华北一银行交易员则认为，本周金融债发行频次及规模均高，也不排除对需求承接产生一定压力，国开债定位大幅低于二级的概率较低。

据路透统计，本周国开行、农发行、进出口行三家政策性银行将有五批新债在银行间市场招标，累计规模达到960亿元；此外还有200亿元三年期国债、457亿元广东地方债公开招标发行。

中国农业发展银行周一下午招标增发五期固息债，中标收益率均低于二级。一、三、五、七和10年期中标收益率分别为2.2983%、2.7871%、3.0207%、3.2538%和3.3011%，对应投标倍数依次为4.38倍、4.18倍、4.24倍、4.35倍和4.70倍。

上述华北一银行交易员称，因此次农发债招标计入2015年承销规模考核，承销团冲量贡献较多，招标结果向好并不完全是由于市场需求旺盛，明日国开债需求仍有不确定性。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.4326%、2.8460%、3.0610%和3.2597%。

上述四期债中，七年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年和五年期为今年第四期 和第六期 的增发债，票面利率2.29%及2.96%；三年为2015年23期 增发债，票面利率为2.98%。

具体发行条款如下：

2016年第四期、2015年第23期、2016年第六期增发债及2016年第七期新发债

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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20

招标方式 单一价格/利率(荷兰式)

缴款日 2/25

起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4

5年：2/18；7年：2/25

分销期 2/24-2/25

上市日 2/29

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%