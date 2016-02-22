金属期市：伦铜触及逾两周最高，因寄望中国钢铁需求回升

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
摩根士丹利在一份报告中称，过去一周基本金属自风险偏好升温中受益，而随着中国开启第二季库存补货计划，基本金属价格料将有更多上涨空间。“随着中国从假期返回市场，我们预计预计未来几周价格更趋稳定。”
0713GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.7%至每吨4,655美元，延续前一交易日涨势。稍早曾触及4,667.50美元，创2月5日以来最高。
上海期货交易所期铜合约 涨1.2%，至每吨36,190元人民币。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月16日当周，对冲基金和货币基金经理人加大对期铜的空头押注，增加了538口至7,672口。
其它金属方面，上海期锌 大涨3.1%；期铅 和期镍 均涨逾2.5%，延续周五尾盘涨势；上海期锡 升3.7%，未平仓合约亦跳增，暗示投资者更加押注期锡价格可能将进一步上涨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 于春红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。