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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 15:44 BJT

金属期市：伦铜触及逾两周最高，因寄望中国钢铁需求回升

摩根士丹利在一份报告中称，过去一周基本金属自风险偏好升温中受益，而随着中国开启第二季库存补货计划，基本金属价格料将有更多上涨空间。“随着中国从假期返回市场，我们预计预计未来几周价格更趋稳定。”

0713GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.7%至每吨4,655美元，延续前一交易日涨势。稍早曾触及4,667.50美元，创2月5日以来最高。

上海期货交易所期铜合约 涨1.2%，至每吨36,190元人民币。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月16日当周，对冲基金和货币基金经理人加大对期铜的空头押注，增加了538口至7,672口。

其它金属方面，上海期锌 大涨3.1%；期铅 和期镍 均涨逾2.5%，延续周五尾盘涨势；上海期锡 升3.7%，未平仓合约亦跳增，暗示投资者更加押注期锡价格可能将进一步上涨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 于春红)

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