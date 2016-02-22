《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月22日

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.83864人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.50 7.79 2.53 南玻 12.08 6.37 2.26 深康佳 5.20 3.22 1.93 ST中华 14.19 6.75 2.51 ST中冠 51.76 20.08 3.07 深深宝 21.96 9.73 2.69 深华发 24.20 9.89 2.92 深赤湾 18.78 14.21 1.58 特力 75.00 28.33 3.16 飞亚达 13.53 8.29 1.95 一致药业 66.15 39.82 1.98 深深房 11.02 5.98 2.20 ST盛润 7.79 6.50 1.43 深南电 11.18 5.20 2.56 深纺织 12.53 7.39 2.02 方大集团 11.79 6.31 2.23 深国商 27.79 11.09 2.99 深赛格 11.85 5.60 2.52 宝石 7.29 5.10 1.70 小天鹅 22.60 19.07 1.41 粤高速 5.29 3.92 1.61 晨鸣纸业 7.92 5.57 1.70 ST珠江 9.32 6.53 1.70 美菱电器 5.65 4.53 1.49 大冷股份 16.20 8.61 2.24 粤电力 5.81 4.67 1.48 佛山照明 10.39 6.47 1.91 江铃汽车 28.48 23.95 1.42 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 7.89 5.01 1.88 威孚高科 18.78 15.01 1.49 古井贡酒 28.80 23.48 1.46 ST东海 15.70 6.46 2.90 长安汽车 15.32 15.17 1.20 京东方 2.64 2.12 1.48 鲁泰 10.65 10.16 1.25 本钢板材 5.36 2.57 2.49 张裕 35.90 24.25 1.77 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。