国际油市：美国钻机数下降推升油价，但供应过剩仍令油市承压

“美国活跃钻机数持续下滑...最新共有26部钻机闲置，”高盛称。“当前的钻机数字暗示...2016年美国年度平均产量将较上年同期下滑44.5万桶/日，”高盛称。

虽然油价周一上涨，但分析师表示，市场状况依然疲软，尤其是在需求放缓的情况下。

“最近几个月需求增幅急剧放缓(尤其是汽油)，是我们更加看淡油价，以及预计市场需要更长时间才能恢复平衡的关键原因，”摩根士丹利说。

“中国需求看起来尤其面临挑战，近来出现了多个负面趋势，”该投行还称。

美国原油库存达创纪录的5.041亿桶，这也令油市承压，从而抵消了俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)宣布产量冻结协议带来的提振效应。

俄罗斯和OPEC上月石油产量均接近纪录水平，俄罗斯石油产量刷新1,088万桶/日的苏联解体以来高点。

分析师表示，由于产量高出需求的幅度达100-200万桶/日，将产量冻结在当前水平将无法化解供应过剩。(完)

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