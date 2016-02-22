国际油市：美国钻机数下降推升油价，但供应过剩仍令油市承压

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
“美国活跃钻机数持续下滑...最新共有26部钻机闲置，”高盛称。“当前的钻机数字暗示...2016年美国年度平均产量将较上年同期下滑44.5万桶/日，”高盛称。
虽然油价周一上涨，但分析师表示，市场状况依然疲软，尤其是在需求放缓的情况下。
“最近几个月需求增幅急剧放缓(尤其是汽油)，是我们更加看淡油价，以及预计市场需要更长时间才能恢复平衡的关键原因，”摩根士丹利说。
“中国需求看起来尤其面临挑战，近来出现了多个负面趋势，”该投行还称。
美国原油库存达创纪录的5.041亿桶，这也令油市承压，从而抵消了俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)宣布产量冻结协议带来的提振效应。
俄罗斯和OPEC上月石油产量均接近纪录水平，俄罗斯石油产量刷新1,088万桶/日的苏联解体以来高点。
分析师表示，由于产量高出需求的幅度达100-200万桶/日，将产量冻结在当前水平将无法化解供应过剩。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/蔡美珍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。